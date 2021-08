Washington, 9. avgusta - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Washingtonu z nagradnim skladom 1,895 milijona dolarjev. Peti nosilec je v finalu s 7:5, 4:6 in 7:5 premagal domačina Mackenzieja McDonalda in pri 19 letih prišel do tretje turnirske lovorike v karieri.