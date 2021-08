Zaradi različice delta v ZDA narašča tudi število okužb s koronavirusom med otroci

Washington, 9. avgusta - Agresivnejša različica koronavirusa delta povečuje tudi število okužb, bolezni in smrti med ameriškimi otroci, čeprav to še vedno zelo zaostaja za odraslimi osebami. Za otroke, mlajše od 12 let, še ni na voljo cepiva, zdravstvene oblasti priporočajo maske, kar je postal tudi politični problem.