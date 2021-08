V spopadih med kmeti in pastirji v Čadu umrlo 22 ljudi

N'Djamena, 8. avgusta - V sobotnih spopadih med kmeti in pastirji je v osrednjem Čadu umrlo 22 ljudi. Do spopada je prišlo zaradi spora o zemljišču med dvema skupnostma. Na območje spopada so oblasti že napotile vojsko, ki naj bi v nadaljnje vzdrževala red, poroča francoska tiskovna agencija AFP.