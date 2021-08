Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. in 8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o naraščanju števila okužb z novim koronavirusom v Sloveniji, pri čemer vlada in epidemiologi pozivajo k čim večji precepljenosti prebivalstva. Poročale so tudi o tem, da so slovenski košarkarji v tekmi za 3. mesto na olimpijskih igrah izgubili proti Avstraliji.