Umrl soustanovitelj zasedbe Kool & The Gang

New Jersey, 8. avgusta - Soustanovitelj ameriške funk zasedbe Kool & The Gang Dennis Thomas je umrl v soboto star 70 let, so sporočili iz skupine. Kot so pojasnili, je vsestranski glasbenik z vzdevkom Dee Tee umrl mirno v spanju v New Jerseyju. Nazadnje je z zasedbo nastopil 4. julija v Los Angelesu, poročajo tuje tiskovne agencije.