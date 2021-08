V Tokiu so se poslovili od olimpijskih iger

pripravila Sanja Gornjec

Tokio, 8. avgusta - V Tokiu so se končale poletne olimpijske igre, ki jih je pomembno zaznamovala pandemija. Po oceni predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha so to bile igre upanja, solidarnosti in miru. Slovenci so na Japonskem osvojili pet kolajn, od tega tri zlate, športniki pa se bodo za odličja na poletnih OI znova borili leta 2024 v Parizu.