Ljubljana, 8. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se zaradi povečanega prometa po državi prihaja do zastojev, na mejnih prehodih pa do čakalnih dob, zato velja preveriti stanje na cestah, preden se odpravite na pot.

Predmet ovira promet na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru.

Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji je nastal zastoj v dolžini približno štiri kilometre. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Uvoz Jesenice vzhod je proti predoru zaprt. Predor občasno zaradi varnosti proti Avstriji zapirajo.

Na cesti Tržič-Ljubelj, predor občasno zaradi varnosti zapirajo.

Na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru je nastal zastoj v dolžini dveh kilometrov.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Vinica, Sočerga, Rogatec, Sečovlje, Dobovec, Dragonja, Starod, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

Na mejnem prehodu Jelšane se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka dve uri in pol, za izstop iz države pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Obrežje se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka več kot kot dve uri, za izstop iz države pa do pol ure. Avtobusi za vstop v državo čakajo tri ure.

Na mejnem prehodu Metlika se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka dve uri, za izstop iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Dobovec se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Gruškovje se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka eno do dve uri, za izstop iz države pa do pol ure.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja - Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas.

Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani zaprt do preklica.

Danes do 21. ure, na primorskih cestah do 22. ure, za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si