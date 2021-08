V Tokiu po zaključni slovesnosti ugasnil olimpijski ogenj

Tokio, 8. avgusta - S sklepno slovesnostjo v Tokiu so se danes končale igre 32. olimpijade moderne dobe. "To so bile olimpijske igre upanja, solidarnosti in miru," je ob ugašanju olimpijskega ognja ocenil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Pogledi pa so že uprti v Pariz, prizorišče naslednjih poletnih iger, ki bodo čez tri leta.