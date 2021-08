Podaljšano čakanje na nekaterih mejnih prehodih

Ljubljana, 8. avgusta - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes nekoliko podaljšane čakalne dobe. Vozniki za vstop v državo več kot dve uri čakajo na prehodih Dragonja in Sečovlje, na prehodih Obrežje, Gruškovje in Jelšane pa do dve uri. Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani zaprt.