Dobljani v sodniškem dodatku do zmage v Lendavi

Ljubljana, 8. avgusta - Nogometaši v 2. slovenski ligi so z današnjimi tremi tekmami končali 2. krog. Krško in Fužinar Vzajemci ter Ilirija 1911 in Brežice 1919 Terme Čatež so se razšli z 2:2, Roltek Dob pa je v gosteh s 3:2 premagal Nafto, potem ko je odločilni gol v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Tristan Ciglar.