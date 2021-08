Kuba se odpira za mala in srednja podjetja

Havana, 8. avgusta - Na Kubi bo odslej mogoče ustanavljati mala in srednja podjetja. Vlada socialistične karibske države je namreč sprejela predlog zakona, ki ureja ustanavljanje in delovanje podjetij z do 100 zaposlenimi. "Še naprej sprejemamo odločne korake za posodobitev kubanskega gospodarskega modela," je to novico pospremil kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel.