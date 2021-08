Policija zbira informacije o petkovi prometni nesreči na Šmartinski v Ljubljani

Ljubljana, 8. avgusta - V petek ob 17.15 se je v križišču Šmartinske ceste in Ulice Gradnikove brigade v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili Renault Clio in Peugeot 207 cabriolet, obe črne barve. Ker iz izjav udeležencev in ogledom kraja nesreče ni bilo mogoče ugotoviti odgovornosti za nesrečo, policija priče prosi za informacije.