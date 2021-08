Izrael zaradi porasta okužb zaostruje omejitvene ukrepe

Tel Aviv, 8. avgusta - Zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom v Izraelu od danes veljajo zaostreni omejitveni ukrepi. Na prireditvah na prostem z več kot sto udeleženci so znova obvezne maske. Manjših prireditev pa se lahko udeležijo le cepljeni, preboleli in tisti z negativnim testom na novi koronavirus, to velja tudi za otroke.