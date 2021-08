Talibani osvojili eno ključnih afganistanskih mest Kunduz

Kabul, 8. avgusta - Talibani so danes sporočili, da so osvojili afganistansko mesto Kunduz, ki je eno ključnih. To je potrdil tudi dopisnik francoske tiskovne agencije AFP. Kasneje so v spopadih z afganistansko vojsko osvojili še mesto Sar-e-pul na severu države. Skupaj so tako zavzeli štiri prestolnice pokrajin.