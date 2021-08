Vreme: Danes večinoma sončno, popoldne na severu Slovenije krajevne nevihte

Ljubljana, 8. avgusta - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v severozahodni Sloveniji pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. Pihal bo južni veter, na Štajerskem in v Prekmurju pa bo zapihal vzhodni veter. Dnevne temperature bodo od 26 do 32, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zjutraj in dopoldne na Primorskem pretežno jasno, delno jasno bo tudi v severovzhodni Sloveniji. Drugod bo oblačno, ponekod bo možen rahel dež. Sredi dneva se bo oblačnost trgala in popoldne bo povsod sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno. V sredo bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto. Z vetrom južnih smeri nad naše kraje priteka topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno od nas spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Drugod bo več sonca. Ob Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo. V ponedeljek bo zjutraj in dopoldne v krajih severno in vzhodno od nas pretežno oblačno. Drugod bo povečini sončno.

Biovreme: V nedeljo bodo najbolj občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.