Podaljšano čakanje na nekaterih mejnih prehodih

Ljubljana, 8. avgusta - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes nekoliko podaljšane čakalne dobe. Vozniki najdlje, do dve uri, trenutno čakajo na prehodih Obrežje in Gruškovje za vstop ter na Jelšanah za izstop iz države. Po prometni nesreči je zastoj na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani.