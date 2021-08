V Franciji najmnožičnejši protesti proti covidnemu potrdilu doslej

Pariz/Rim, 8. avgusta - V Franciji so v soboto potekali najmnožičnejši protesti proti uvedbi covidnega potrdila za vstop v restavracije in medkrajevne vlake doslej. Zbralo se je skoraj četrt milijona ljudi. Protesti so večinoma minili mirno, po vsej državi so aretirali 35 ljudi. Protesti proti covidnemu potrdilu so potekali tudi v Italiji, a so bili precej manj množični.