Kasatkina in Collinsova za zmago v San Joseju

San Jose, 8. avgusta - V finalu teniškega turnirja WTA v San Joseju z nagradnim skladom 565.530 dolarjev se bosta pomerili Rusinja Darja Kasatkina in Američanka Danielle Collins. Četrtopostavljena Rusinja je bila v polfinalu boljša od prvopostavljene Belgijke Elise Mertens s 6:3 in 6:2, sedmopostavljena Collinsova pa od Hrvatice Ane Konjuh s 6:0 in 6:2.