Italijansko-ameriški finale v Washingtonu

Washington, 8. avgusta - Italijan Jannik Sinner in Američan Mackenzie McDonald sta finalista teniškega turnirja ATP v Washingtonu z nagradnim skladom 1,895 milijona dolarjev. Petopostavljeni Sinner je v polfinalu premagal Američana Jensona Brooksbyja s 7:6 (2) in 6:1, McDonald pa je bil boljši od Japonca Keija Nishikorija s 6:4, 3:6 in 7:5.