Leicester osvojil prvo lovoriko angleške sezone

London, 7. avgusta - Nogometaši Leicester Cityja so dobili tradicionalni uvod v sezono angleškega nogometa. Na londonskem Wembleyju so na Community Shieldu, kot na Otoku imenujejo obračun državnega in pokalnega prvaka, premagali Manchester City z 1:0. Edini gol na tekmi je z bele pike dosegel Kelechi Iheanacho v 88. minuti.