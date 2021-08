Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj v dolžini sedmih kilometrov. Proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi varnosti je zaprt uvoz Lipce proti predoru. Za pot proti Avstriji možen obvoz čez prelaza Korensko sedlo in Ljubelj.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je nastal zastoj, dolg en kilometer.

Na cestah proti mejnemu prehodu Jelšane je prav tako nastal zastoj.

Zastoji se pojavljajo tudi na cesti Tržič-Ljubelj, pri čemer občasno zapirajo predor.

Promet je močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so tako pri vstopu kot izstopu s čakanjem tudi 3 ure.

Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani do nadaljnjega zaprt.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja-Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas.

Na mejnem prehodu Gruškovje se z osebnim avtomobilom za vstop v državo čaka več kot dve uri, za izstop iz države pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Metlika se z osebnim avtomobilom za vstop v državo čaka dve uri, za izstop iz države pa uro in pol.

Na mejnem prehodu Petrina se z osebnim avtomobilom za vstop v državo čaka eno uro, za izstop iz države pa dve uri.

Na mejnem prehodu Vinica se z osebnim avtomobilom za vstop v državo čaka dve uri, za izstop iz države pa pol ure.

Na mejnem prehodu Jelšane se z osebnim avtomobilom za vstop v državo čaka eno uro, za izstop iz države pa uro in pol.

Jutri med 8. in 21. uro, na primorskih cestah med 8. in 22. uro za tovorna vozila katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Zaradi del je na dolenjski avtocesti med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami zaradi del v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si