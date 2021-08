Egiptovsko-nemški finale v Romuniji

Cluj-Napoca, 7. avgusta - Egipčanka Majar Šerif in Nemka Andrea Petković sta finalistki teniškega turnirja WTA v Cluj-Napoci z nagradnim skladom 197.910 evrov. Šerifova, ki je sploh prva predstavnica svoje države v turnirskem finalu, je s 7:6 in 6:4 premagala Romunko Mihaelo Buzarnescu, druga nosilka Petkovićeva pa je bila s 6:4 in 6:2 boljša od Srbkinje Aleksandre Krunić.