Regionalna cesta Hrušica-Jesenice je med krožiščem pri Hrušici in bolnico je zaradi nesreče zaprta.

Zaradi ovire nastaja gneča na pomurski avtocesti na izvozu na počivališče Pince proti Madžarski. Voznikom sporočamo, da lahko nakup madžarske vinjete opravijo že prej.

Upočasnjeno z občasnimi zastoji na primorski avtocesti promet poteka od Unca proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut.

Zastoji se pojavljajo na cestah proti mejnim prehodom Dragonja, Vinica, Jelšane, Starod ter Metlika.

Na cestah Jesenice-Hrušica ter Tržič-Ljubelj se pojavljajo zastoji, občasno zapirajo predor.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji se je oblikoval zastoj v dolžini 10 kilometrov. V smeri proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce. Zaradi varnosti je zaprt uvoz Lipce proti predoru. Za pot proti Avstriji lahko vozniki izberejo tudi prelaza Korensko Sedlo ali Ljubelj. Možno je tudi čez Šentilj. V smeri proti Sloveniji se je oblikoval zastoj v dolžini šest kilometrov, predor v tej smeri občasno zapirajo.

Promet je močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so tako pri vstopu kot izstopu s čakanjem tudi 4 ure.

Na mejnem prehodu Vinica je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure, za izstop iz države pa do štiri ure.

Na mejnem prehodu Jelšane je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba ena do dve uri, za izstop iz države pa tri ure.

Na mejnem prehodu Starod je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba dve uri in pol, za izstop iz države pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba več kot dve uri, za izstop iz države pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Dragonja je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba pol ure, za izstop iz države pa eno do dve uri.

Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani do nadaljnjega zaprt.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja-Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas.

Omejitev tovornega prometa

Danes na primorskih cestah med 6. in 16. uro, za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega nad sedem ton in pol.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si