V prometni nesreči pri Soteski umrl motorist

Kranj, 7. avgusta - V prometni nesreči, ki se je dopoldne zgodila pri Soteski na cesti med Bledom in Bohinjem, je umrl slovenski motorist. Cesta Bled-Bohinj je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, zdaj pa je spet odprta, ostaja pa krajša kolona, ki se zmanjšuje. Z gorenjske avtoceste medtem še vedno poročajo o zastojih.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, je motorist v gostem prometu prehiteval kolono vozil in trčil v osebni avtomobil, ki je vozil v isti smeri. Motorist je umrl, v osebnem vozilu tujca pa so eno osebo preventivno odpeljali na pregled v zdravstveno ustanovo. Okoliščine kažejo, da je bil za nesrečo kriv motorist.

Kranjski policisti sicer poročajo, da je na gorenjski avtocesti še vedno precejšnja gneča. Po informacijah prometno-informacijskega centra je pred predorom Karavanke proti Avstriji desetkilometrski zastoj. Kolona vozil je od uvoza Lipce proti predoru Karavanke naprej, občasno selektivno izločajo vozila na Lipcah za smer Jesenice. Policisti domačinom priporočajo izvoz že v Lescah.

Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je medtem kolona vozila dolga šest kilometrov, predor v tej smeri pa občasno zapirajo.