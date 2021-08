Ljubljana, 7. avgusta - Spodnjevipavski obračun 2. kroga 2. slovenske nogometne lige med Gorico in Biljami je pripadel prvi s 3:2. Novogoričani so zaostajali z 1:2 vse do 87. minute, nato pa je ob igralcu več najprej zadel Žan Leban, v prvi minuti sodniškega dodatka pa še Leon Marinič.