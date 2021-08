Še vedno daljše čakalne dobe na mejnih prehodih, ponekod tudi do štiri ure

Ljubljana, 7. avgusta - Na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško je promet še vedno močno povečan. Daljše čakalne dobe so pri vstopu in izstopu iz Slovenije, s čakanjem tudi štiri ure. Zastoji v obe smeri so pred karavanškim predorom, ki ga v smeri proti Sloveniji občasno zapirajo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bled-Bohinj, poroča prometno-informacijski center.

Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je šestkilometrska kolona, proti Avstriji pa je kolona dolga sedem kilometrov. Proti Kranjski Gori prometno-informacijski center priporoča izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Zaradi varnosti je zaprt uvoz Lipce proti predoru.

Na mejnem prehodu Vinica - most čez Kolpo je čakalna doba za izstop iz države kar štiri ure. Pri izstopu iz države na Jelšanah vozniki čakajo okoli tri ure, več kot dve uri pa tudi na mejnem prehodu Metlika - most čez Kolpo. Od eno do dve uri čakajo na Obrežju, do eno uro pa pri izstopu iz države čakajo na mejnih prehodih Dragonja in Gruškovje.

Gneča je tudi pri vstopu v državo. Več kot dve uri pri vstopu vozniki čakajo na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje in Dragonja, od eno do dve uri na Obrežju, na Jelšanah in v Metliki do eno uro.

Prometno-informacijski center poroča, da je zaradi prometne nesreče pri Soteski zaprta cesta Bled - Bohinj. Nastajajo zastoji, zato voznikom svetujejo, naj se ne odpravljajo proti Bohinju, če ni nujno.

Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko v obe smeri. Okoli dvokilometrski zastoj je na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na dolenjski avtocesti med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški.

Gneča nastaja na pomurski avtocesti na izvozu na počivališče Pince proti Madžarski. Na prometno-informacijskem centru voznikom sporočajo, da lahko nakup madžarske vinjete opravijo že prej.

Evropski poslanec Klemen Grošelj je medtem na Evropsko komisijo naslovil vprašanje, ali in kako bo ukrepala glede na aktualno stanje pri prehajanju slovensko-hrvaške meje, da bo to skladno s cilji, zastavljenimi ob sprejetju enotnega digitalnega covid potrdila.

Kot je navedel, smo v zadnjih tednih na slovensko-hrvaški meji priča nepreglednim kolonam in nemogočim, tudi večurnim čakalnim dobam pri prestopu meje. Po njegovem mnenju v oči bodeta predvsem operativna nepripravljenost držav članic na preverjanje evropskega digitalnega covid potrdila in pomanjkanje usklajenosti preverjanja potrdila na mejah med državami članicami.

To na eni strani lokalnemu prebivalstvu ob meji onemogoča normalno življenje, ki je že tako oteženo zaradi ukrepov vezanih na preprečevanje ilegalnih prehodov meja. Na drugi strani pa je takšno stanje nesprejemljivo za državljane EU, saj naj bi jim enotno evropsko digitalno covid potrdilo omogočilo nemoteno prehajanje meja kljub epidemiološkim ukrepom, je zapisal. Dogajanje na slovensko-hrvaški meji po Grošljevih ocenah kaže na to, da namen in cilji enotnega potrdila niso bili doseženi.