Vlada odgovorila na opomin v povezavi z rezidenti

Ljubljana, 7. avgusta - Vlada je v petek na dopisni seji sprejela odgovor na opomin Evropske komisije Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti iz direktive o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. Na pravosodnem ministrstvu menijo, da slovenska ureditev glede pravice do pridobitve lastninske pravice na nepremičnini ni v nasprotju s to direktivo.