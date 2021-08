Vreme: Sončno, več spremenljive oblačnosti nad hribovitimi kraji

Ljubljana, 7. avgusta - Danes bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo nad hribovitimi kraji. Zapihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severozahodu, kjer bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno, na severozahodu občasno tudi pretežno oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo v severni polovici Slovenije posamezne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Vetrovno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na jugu do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo predvsem zjutraj in dopoldne povečana oblačnost. Na severozahodu bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno jasno, verjetnost neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, nad Balkanom se nahaja anticiklon. Nad naše kraje z vetrovi južne smeri priteka toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, kjer bo možna kakšna ploha. Ob Jadranu bo zapihal šibak jugo.V nedeljo bo v krajih severno od nas spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Drugod bo več sonca. Ob Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V nedeljo se bo vremenska obremenitev nekoliko okrepila. Najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. Predvsem v južni polovici Slovenije bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.