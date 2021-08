Ema potrdila nove stranke učinke cepiva Johnson & Johnsona

Amsterdam, 6. avgusta - Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes potrdila, da je znižana raven trombocitov v krvi povezana s cepivom proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. Stranska učinka tega cepiva pa sta tudi omotica in šumenje v ušesih. Poudarili so, da razmerje med koristmi in tveganji cepljenja s tem cepivom ostaja nespremenjeno.