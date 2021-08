Lobnik: Porajmos se ne sme nikoli več ponoviti

Murska Sobota, 6. avgusta - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na okrogli mizi z naslovom Položaj, perspektive in pričakovanja Romov v prihodnjem razvoju in življenju v EU/Evropi, ki so jo pripravili ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki je 2. avgusta, poudaril, da se porajmos, nacistični zločin nad Romi ne sme nikoli več ponoviti.