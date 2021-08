Obeta se še en prometno obremenjen konec tedna

Ljubljana, 7. avgusta - Promet na slovenskih cestah je med letno turistično sezono vsakodnevno močno povečan. Do največjih obremenitev prihaja med vikendi, predvsem na cestah in mejnih prehodih s Hrvaško. Policija tako tudi ta konec tedna pričakuje večkilometrske zastoje na cestah in mejnih prehodih, zato bodo za prometno varnost skrbeli dodatni policisti.