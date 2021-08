Tokio, 6. avgusta - V moški štafetni preizkušnji na 4 x 100 metrov so v Tokiu do zlata presenetljivo pritekli Italijani in s tem poskrbeli za prvo zlato medaljo v tej disciplini v zgodovini. V tesnem finišu so s časom 37,50 premagali Britance (37,51), tretji so bili Kanadčani (37,70).