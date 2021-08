Ljubljana, 6. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je v državi prišlo do več nesreč in zastojev, na mejnih prehodih pa prihaja do čakalnih dob, zato velja pred odhodom na pot preveriti stanje na cestah.

Zaradi nesreče na cesti Trbovlje-Hrastnik, v Hrastniku na Cesti 1. maja je nastala popolna zapora.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj v dolžini 4 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na primorski avtocesti so se na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani oblikovali zastoji, potovalni čas se podaljša za 30 minut.

Na cestah pred mejnim prehodom Starod in Jelšane proti Hrvaški se pojavljajo zastoji.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba več kot dve uri, pri izstopu iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Starod je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba do pol ure, pri izstopu iz države pa med eno in dvema urama.

Na mejnem prehodu Jelšane je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure, prav toliko pa tudi pri izstopu iz države.

Na mejnem prehodu Obrežje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure, pri izstopu iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Dobovec je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba do pol ure.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja-Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Cesta Martjanci-Sebeborci je zaradi preplastitve ceste zaprta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si