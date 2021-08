Ljubljanska borza: Indeks nad gladino

Ljubljana, 6. avgusta - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za 650.000 evrov poslov, od tega daleč največ z delnicami Krke. Te delnice so izgubile pol odstotka, navzdol so šle še delnice KD Group, NLB in Telekoma. Ostale so pridobile, delnice Cinkarne 2,5 odstotka. Indeks SBI TOP se je dvignil za 0,26 odstotka.