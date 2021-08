Slovenjgradčani na Glavnem trgu pospremili zlato Janje Garnbret

Slovenj Gradec, 6. avgusta - Janja Garnbret je prva olimpijska zmagovalka v zgodovini športnega plezanja. Slovenjgradčani so izjemen nastop 22-letne Korošice pospremili na Glavnem trgu, kjer je slovenjgraška občina pripravila ogled olimpijskega prenosa športnega plezanja. Med več kot 200 navijači so bili tudi starši ter stara starša Janje Garnbret.

Janjina mama Darja je zelo vesela in ponosna na zlato medaljo svoje hčere. Kot je dejala za STA, doma še kako dobro vedo, koliko truda je bilo vloženega v to zmago, saj je Janja dve leti garala za to medaljo.

"Janjina želja je bila, da bi se uvrstila na olimpijske igre v Tokiu, kar ji je tudi uspelo, zato smo nepopisno veseli in ponosni nanjo," je dejala mama Darja, ob tem pa dodala, da ne najde besed, s katerimi bi izrazila srečo, ki jo čuti v sebi. Medtem je oče Vili pojasnil, da pred začetkom Janjine športne kariere sploh niso vedeli, kaj je to športno plezanje.

Navijač Vojko je povedal, da jim Janjina zlata medalja veliko pomeni. Meni tudi, da bo zdaj več turizma v Slovenj Gradcu, vsega bo precej več kot doslej.

Objokani navijač Andrej pa je povedal, da je bila Janja fantastična. "Treba je bilo zdržati pritisk, ki ga prinaša naziv prve favoritke. Vse čestitke, da je lahko fizično in psihično zdržala. Hvala vsem, ki so ji pomagali pri njenem uspehu. Hvala, Janja," je še dejal Andrej.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je za STA dejal, da so izredno veseli in počaščeni, da je njihova občanka prejela prvo zlato medaljo za Slovenj Gradec. Privošči ji to medaljo. Zanj je Janja marljiva punca, ogromno je morala narediti na svojem področju. Slovenj Gradec je izjemno ponosen nanjo, je še dodal Klugler.

Srebrno in bron sta šla v roke Japonk. Miho Nonaka je bila druga, Akiyo Noguchi pa tretja.

Garnbretova je Sloveniji priborila tretjo zlato kolajno na igrah v Tokiu, kar je največ na eni igrah, poletnih ali zimskih, od leta 1991. Po zlatih kolajnah Primoža Rogliča v vožnji na čas cestnega kolesarstva in Benjamina Savška v kanuju v slalomu na divjih vodah. Gre za peto odličje odprave iz dežele na sončni strani Alp pod petimi krogi v Tokiu.