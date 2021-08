Prometna nesreča na pomurski avtocesti zaradi vožnje v napačno smer

Maribor, 6. avgusta - Današnja prometna nesreča na pomurski avtocesti, v kateri je umrla ena oseba, tri pa so težje poškodovane, se je zgodila zaradi vožnje v napačno smer. Kot so potrdili na mariborski policijski upravi, je na avtocesto napačno zavila 79-letnica v osebnem avtomobilu in trčila v avtomobil, ki je vozil ob tovornjaku in se ni mogel umakniti.