Janji Garnbret prva zlata kolajna na olimpijskih igrah

Garnbretova je Sloveniji priborila tretjo zlato kolajno na igrah v Tokiu. Po zlatih kolajnah Primoža Rogliča v vožnji na čas cestnega kolesarstva in Benjamina Savška v kanuju v slalomu na divjih vodah. Gre za peto odličje odprave iz dežele na sončni strani Alp pod petimi krogi v Tokiu.

Srebrno in bron sta šla v roke Japonk. Miho Nonaka, ki bi lahko z najboljšim dosežkom v težavnosti edina ogrozila slovensko zlato, ni presegla dosežka Slovenke v težavnostni smeri. Padla je že na oprimku številka 21. Z zmnožkom točk 45, tretja je bila v hitrosti in balvanih ter peta v težavnosti, je osvojila srebro.

"Ne morem povedati, kakšen pritisk se mi je odvalil od srca. V hitrostnem plezanju sem dobro začela, nadaljevala odlično v balvanih. Na koncu pa sem si za težavnost rekla, da naj naredim najboljše," je v prvi izjavi za RTV Slovenija dejala mlada Korošica.

Na vprašanje, kaj je naredilo razliko do drugega mesta, je izpostavila prvi boj za uvrstitev med petim in osmim mestom v hitrosti, sicer njeno najšibkejšo disciplino, ko se je po zdrsu uspela zbrati in prehiteti tekmico. "Zlato sem osvojila v hitrosti, ko sem v prvem dvoboju za 5. do 8. mesto premagala Američanko (op. STA Brooke Raboutou za peto mesto). To mi je dalo možnost za zlato."

Bron z zmnožkom 64 točk je osvojila Noguchijeva, ki je bila četrta v hitrosti, balvanih in težavnosti, zadnji disciplini tega plezalskega maratona. Enak zmnožek je osvojila tudi Poljakinja Aleksandra Miroslaw, a je zaključila na četrtem mestu, zmagala je v hitrosti, v balvanih in težavnosti pa je bila osma med osmimi finalistkami.

V težavnosti, finalu tega finala, se je odvila prava drama. Južnokorejka Chaehyun Seo, zadnja na startu, je namreč osvojila višino 35+ ter zaostala zgolj za Garnbretovo. Vendar ni posegla več v končno razvrstitev. Tudi Avstrijka Jessica Pilz, ki je osvojila višino 34+ in je težavnost končala na tretjem mestu, ni mogla na stopničke.

* Športno plezanje, kombinacija, ženske: ZLATO: Janja Garnbret (Slovenija) SREBRO: Miho Nonaka (Japonska) BRON: Akiyo Noguchi (Japonska)