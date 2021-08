Slovenski pivovarji ob mednarodnem dnevu piva ponovno opozorili na vpliv epidemije na panogo

Ljubljana, 6. avgusta - Slovenski pivovarji so ob današnjem mednarodnem dnevu piva ponovno opozorili na velike posledice epidemije covida-19 na pivovarsko panogo in na visoke trošarine na alkoholne pijače. A predsednik Združenja slovenskih pivovarn Jernej Smolnikar je na današnjem srečanju izrazil prepričanje, da so na prihodnost bolje pripravljeni.