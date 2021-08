Društvo TIGR Primorske protestira zaradi primera poveličevanja nacizma

Ljubljana, 6. avgusta - V Društvu TIGR Primorske so danes ostro obsodili objavo predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urbana Purgarja, ki je na Twitterju poveličeval Hitlerja. V sporočilu za javnost so kritični do odziva vlade, predvsem pa morajo po njihovi oceni svoje delo opraviti pristojni državni organi, od policije do državnega tožilstva.