Med najboljšimi evropskimi gastronomskimi in kulinaričnimi spominki dva slovenska

Ljubljana, 7. avgusta - Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnosti in turizem (IGCAT) je med najboljše evropske gastronomske in kulinarične spominke uvrstil tudi dva slovenska izdelka. Nagrajena sta bila izdelek Kraška gmajna v šalci ter znamka Woodlovestone s štirimi izdelki iz kamna in lesa, so ta teden sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).