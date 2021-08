Ljubljana, 6. avgusta - Nogometaši Krke in kranjskega Triglava, ki so v 1. krogu 2. slovenske lige zmagali, so odprli 2. krog. Uspešnejši so bili Gorenjci, ki so v gosteh zmagali z 2:1. Mark Čeh in Veron Šalja sta bila strelca za goste, Josip Krznarić pa je postavil končni izid.