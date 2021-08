Pandemija covida-19 po podatkih Sursa močno skrčila dejavnost kulturnih ustanov

Ljubljana, 8. avgusta - V letu 2020 so muzeji in galerije v svojih prostorih pripravili 893 razstav, ki si jih je skupaj ogledalo nekaj več kot 989.000 obiskovalcev Dodatno so pripravili 185 vsebinsko zaključenih celot za virtualni prostor. Na odrih kulturnih domov, gledališč in glasbenih ustanov je bilo lani izvedenih 11.222 kulturnih prireditev.