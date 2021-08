Podpisan sporazum za izvedbo podvoza pod železniško progo na Trati

Škofja Loka, 6. avgusta - Občina Škofja Loka in Direkcija RS za infrastrukturo sta podpisali sporazum o sofinanciranju izdelave projektne in investicijske dokumentacije, potrebnih študij ter izvedbe novega podvoza pod železniško progo na Trati, vključno z izvedbo priključnih cest in komunalno infrastrukturo. Gradnja podvoza je predvidena v letu 2023, so sporočili z občine.