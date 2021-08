Na vladi predlog sklepa o prostorskem načrtovanju za vodni vir za Istro

Ljubljana, 8. avgusta - Med gradivi, ki so pripravljena na obravnavo na seji vlade, je predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Predlagana rešitev predvideva izvedbo akumulacije Padež/Suhorca. Sklep vladi v sprejem predlaga ministrstvo za okolje in prostor.