En okuženi s povprečno enim visoko tveganim kontaktom, skoraj petina v karanteni tudi okuženih

Ljubljana, 6. avgusta - Podatki, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, kažejo, da je v drugi polovici junija in v juliju en potrjeno okuženi z novim koronavirusom imel en visoko tvegani stik, večina jih je bila iz skupnega gospodinjstva. Pri 19 odstotkih tistih, ki so zaradi visoko tveganega stika pristali v karanteni, so nato tudi potrdili okužbo.