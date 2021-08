SOS poletje: Piki žuželk načeloma nedolžni, izjeme so alergijske reakcije

Ljubljana, 8. avgusta - Večina pikov žuželk, kot so ose, čebele, sršeni in komarji, je nenevarnih in povzročijo le lokalne reakcije, kot so bolečine in otekline. Nevarne so preobčutljivostne reakcije na pik, ki lahko povzročijo anafilaktični šok. Takrat je potrebna zdravniška pomoč, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).