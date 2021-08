V požaru na gospodarskem poslopju v Benediktu za okoli 25.000 evrov škode

Maribor/Benedikt, 6. avgusta - Na gospodarskem poslopju v Benediktu je v četrtek zvečer izbruhnil požar, v katerem je v celoti zgorelo ostrešje, puhalnik za seno, elektromotor in štiri bale sena. Gasilci so pred ognjem uspeli rešiti vso živino in večino kmetijskega orodja. Poškodovan ni bil nihče, je pa nastalo za 25.000 evrov materialne škode, so sporočili s PU Maribor.