Almeida se bo pridružil Pogačarju pri UAE

Lizbona, 6. avgusta - Portugalski kolesar Joao Almeida se bo po koncu letošnje sezone preselil k moštvu UAE Team Emirates, so sporočili na uradni strani kluba iz Združenih arabskih emiratov. Pri emiratih bo nadarjeni Portugalec ostal naslednjih šest let in na največjih dirkah bržčas pomagal slovenskemu asu Tadeju Pogačarju.