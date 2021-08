Blondie in Hackatao združili moči za projekt Hack the Borders

New York, 7. avgusta - Legendarna newyorška rock zasedba Blondie se je povezala s pionirjema kripto umetnosti Hackatao za serijo animiranih digitalnih umetniških del, poimenovanih Hack the Borders. Kot so zapisali snovalci projekta, gre "za sodobno manifestacijo punk rock gibanja v slogu kripto umetnosti", je povzel Art Daily.