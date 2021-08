Policija ob koncu tedna pričakuje močno povečan promet

Ljubljana, 6. avgusta - Tudi v nadaljevanju avgusta in že ta konec tedna na policiji pričakujejo močno povečan promet na slovenskih cestah. Da se prometna varnost ne bi poslabšala, bo policija na avtocestah in ostalih cestah v smeri mejnih prehodov angažirala dodatne policiste. Izmene bodo okrepili tudi na mejnih prehodih, so sporočili z Generalne policijske uprave.